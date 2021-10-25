Наркотики, боеприпасы и нацистскую символику хранил у себя дома витебчанин

25 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Витебска задержали неработающего 49-летнего местного жителя. У него дома нашли сверток бумаги с марихуаной, боеприпасы и нацистскую символику, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Витебчанин пояснил, что наркотик выращивал для личного употребления. Кроме этого, по месту жительства задержанного обнаружены предметы с нацисткой символикой, боеприпасы, в том числе составные части оружия. "В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц, у которых мужчина мог приобрести боеприпасы. Проверяется информация на причастность его к совершению преступлений экстремистской направленности, связанной с разжиганием вражды и розни по национальному и расовому признаку", - рассказали в УВД.

Следователи в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-