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31 августа 2019, 16:57

Нарушение скоростного режима стало причиной ночного ДТП в Бресте

Фото "Виртуальный Брест"
Фото "Виртуальный Брест"

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушение скоростного режима стало причиной ночного ДТП в Бресте, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел около 1.50 в Бресте на ул.Октябрьской революции (гребной канал). Автомобиль BMW, за рулем которого был местный житель 1997 года рождения, столкнулся с припаркованными у края проезжей части BMW, Mitsubishi, Ford и Chrysler. "Никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Как пояснил водитель, он выбрал неправильную скорость движения и не справился с управлением", - сказала Ольга Чемоданова.

Молодой человек был трезв. В отношении него составлен административный протокол по ч.5 со.18.22 КоАП (нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения). Его оштрафовали.-0-

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