Нарушения санэпиднорм выявлены в Белыничском доме-интернате для престарелых и инвалидов

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском доме-интернате для престарелых и инвалидов прокурорская проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологических норм, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

Руководитель дома-интерната своим приказом утвердил план мероприятий по минимизации угрозы распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. В нем же определил сотрудников, ответственных за его реализацию. Вместе с тем отдельные пункты этого плана на момент проверки не были выполнены. Так, не рассчитана суточная потребность в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, антисептиках и дезинфектантах, не определен уровень неснижаемого месячного запаса таких средств, медикаментов. Кроме того, сотрудники учреждения, непосредственно занятые обслуживанием граждан, не в полном объеме были обеспечены масками и респираторами.

В доме-интернате есть приемно-карантинное отделение, рассчитанное на шесть человек. При этом возможность перепрофилировать жилые помещения для изоляции граждан, если они заболеют острыми респираторными инфекциями, не была предусмотрена. Не было и четкой регламентации перемещения работников внутри учреждения и контактов с находящимися там людьми.

Остались невыполненными и некоторые требования по социальному дистанцированию: столы в обеденном зале не расставили на расстоянии не менее 1,5 м.

По результатам проверки директору дома-интерната внесено представление. В нем говорилось о необходимости принять организационные меры, чтобы минимизировать угрозу распространения COVID-19. Акт надзора рассмотрен - нарушения устранены в полном объеме. К дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц учреждения.-0-