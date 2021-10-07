Небезопасные импортные торты, дыни и чай обнаружили в торговой сети Гомельской области

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Государственный санитарный надзор Гомельской области в сентябре при проверках выявил в продаже 12 наименований недоброкачественной импортной продукции, не соответствовавшей установленным требованиям безопасности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Требованиям безопасности не соответствовали трехслойные бумажные салфетки "Art Bouquet. С Днем рождения тебя" российского ООО "Русская бумага АЛЛ Продукция" (Брянск), женская бейсболка этого же производителя, столовые сервировочные салфетки Prestige с торговым знаком "Перышко" ООО "Лилия" (Россия, Ростовская область, Новошахтинск), воздушные шары производства Union Source (Нинбо, Китай).

Вопросы у специалистов Госсаннадзора вызвали и некоторые продовольственные товары. Так, ореховая паста NUT STORY с добавлением какао кондитерского комбината "Озерский сувенир" (Московская область) не прошла проверку по общему микробному числу.

Превышение нитратов выявили в дыне "торпеда" ИП "Нурдаулет" Шаруа Кожалыгы (Казахстан, Туркестанская область, село Гулистан) и дыне из крестьянского хозяйства Александра Девятаева (Россия, Волгоградская область, хутор Чиганаки 2-е), а также в свежих гладких огурцах "мева" тепличного комбината " Елецкие овощи" (Россия, Липецкая область, Елец).

В тортах украинского ООО "КД "Вацак" (Винницкая область, Могилев-Подольский) обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Речь идет о двух видах "Наполеона" и "Апельсиновой сонате".

Черный байховый цейлонский чай "Принцесса Канди Медиум" российского изготовителя ООО "ОРИМИ" (Ленинградская область, Всеволожский район, поселок им.Свердлова) не соответствовал требованиям безопасности по микробиологическому показателю "плесень".

Небезопасные товары изъяты из реализации.-0-