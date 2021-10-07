Недалеко от белорусско-литовской границы обнаружен труп гражданина Шри-Ланки

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от белорусско-литовской границы обнаружен труп гражданина Шри-Ланка. Такая информация озвучена в эфире "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Как стало известно, труп мужчины был обнаружен 5 октября. Он лежал в кустах в 500 метрах от государственной границы с Литвой. Осмотр тела оперативно-следственной группой выявил на месте смерти мобильный телефон, банковские карточки и документы. Судя по ним, это был 29-летний гражданин Шри-Ланки Ригаван Кирушантан.

"По имеющейся информации, данный гражданин входил в группу лиц, которых литовские силовики пытались неоднократно незаконно вытеснить на территорию Беларуси. По данному факту проводится разбирательство", - отметил официальный представитель Полоцкого погранотряда Денис Глебко.

Как добавила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько, следователи опросили местных жителей. "Для установления точной причины смерти мужчины назначили судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручили Государственному комитету судебных экспертиз. По данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка", - подчеркнула она. - 0-.