10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный сообщил о минировании пл.Независимости в Минске, правоохранители проводят проверку. Об этом БЕЛТА рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
"В 9.42 в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступил звонок от неизвестного с сообщением "о заминировании пл.Ленина". На месте работают сотрудники милиции, саперно-пиротехнической группы внутренних войск. Проводится эвакуация людей", - говорится в сообщении.-0-
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