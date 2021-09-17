17 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественные мясные консервы обнаружили в продаже в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одного из ООО в областном центре были обнаружены консервы мясные кусковые стерилизованные "Говядина тушеная высший сорт" российского производства.

По результатам проверки установлено, что данная продукция не соответствует требованиям ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" (наименование, задекларированное изготовителем в маркировке, вводит потребителя в заблуждение относительно содержимого упаковки, недостоверно характеризует пищевой продукт и не позволяет идентифицировать продукт по наименованию).

"Было обнаружено, что показатель "массовая доля белка" в указанных консервах составил 7,37% при норме не менее 15%. Также было установлено, что в разогретом состоянии содержимое представляет собой кусочки произвольной формы с наличием грубой соединительной ткани, лимфатических узлов, жировой ткани, крупных кровеносных сосудов и небольшим количеством мяса в бульоне, что не позволяет идентифицировать продукт как мясные кусковые стерилизованные консервы", - подчеркнули в инспекции.

Также в продаже были обнаружены консервы мясные кусковые "Говядина тушеная высший сорт" с маркировкой "Семейный бюджет" производства РФ. "Было установлено, что данная продукция также не соответствует требованиям нескольких технических регламентов "О безопасности пищевой продукции", "О безопасности мяса и мясной продукции". Фактически показатель "массовая доля белка" составил 3,99% при норме не менее 15%. Кроме этого, в разогретом состоянии содержимое нельзя идентифицировать как мясные кусковые стерилизованные консервы.

Госстандарт запретил ввоз и обращение данной продукции на территории Беларуси.-0-