Нелегала из Ирана задержали в Пинске

20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске пограничники задержали гражданина Ирана, который намеревался незаконно пересечь границу, сообщил БЕЛТА официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

Инцидент произошел 17 января. Внимание пограничников привлек неизвестный гражданин азиатской внешности. Во время разбирательства было установлено, что на территории Беларуси гражданин Ирана находился незаконно, так как более полумесяца назад у него истек срок действия визы. Среди личных вещей у иностранца обнаружены GPS-навигатор, мобильный телефон с картами местности, на которых были обозначены возможные пути следования через границу в обход пунктов пропуска. Также среди прочего у него находились кусачки по металлу, возможно - для преодоления инженерных заграждений на границе.

Со слов задержанного, он планировал попасть в Украину, а в дальнейшем в страны Евросоюза с целью поиска лучших условий жизни. Иностранец привлечен к административной ответственности за покушение на нарушение государственной границы и нарушение правил пребывания на территории Беларуси.

В ближайшее время он будет депортирован из страны с запретом въезда сроком на 5 лет.-0-

Фото Пинского пограничного отряда