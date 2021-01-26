Нелегального скупщика металла задержали в Гомеле

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нелегального скупщика и перевозчика металла задержали в Гомеле, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Правоохранителям поступила информация, что 25 января из Гомеля в сторону Ветки должен ехать микроавтобус, нагруженный металлом. "Примерно в 8 утра на улице Крупской областного центра милиционеры остановили красный Mercedes, за рулем которого был 32-летний житель агрогородка Радуга Ветковского района. В авто он перевозил лом черного и цветного металлов. Медная проволока была упакована в полиэтиленовые мешки, отдельно лежали старые автомобильные аккумуляторы", - рассказали в УВД. Общий вес груза составил более 3,5 т почти на Br10 тыс.
Составлен административный протокол по факту незаконной предпринимательской деятельности. Материалы проверки будут переданы для рассмотрения в суд. На автомобиль наложен арест.-0-