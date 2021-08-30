30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необоснованную регистрацию технопарка выявили в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Генеральная прокуратура совместно с Комитетом государственного контроля проверила соблюдение законодательства при создании субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе обоснованность и правомерность регистрации научно-технологических парков.

"По результатам проверки выявлен факт необоснованных регистрации технопарка и подтверждения соответствия его деятельности требованиям законодательства. Это позволило недобросовестному субъекту хозяйствования воспользоваться льготным порядком налогообложения", - отметили в надзорном ведомстве.

Поясняется, что решением экспертной комиссии и коллегии Государственного комитета по науке и технологиям в январе 2019 года без надлежащей оценки значимости бизнес-проекта одна из коммерческих организаций зарегистрирована в качестве технопарка. Деятельность этого субъекта инновационной инфраструктуры была направлена лишь на развитие собственного производства, а не на оказание помощи резидентам технопарка.

По результатам проверки организации дополнительно начислены налог на прибыль в размере Br89,5 тыс., а также Br3 тыс. пени по нему.

Генпрокуратура совместно с КГК направила в Совет Министров информацию о неэффективной работе отдельных технопарков, в которой предложила принять меры к отмене решения ГКНТ о регистрации коммерческой организации в качестве технопарка. По поручению Совета Министров после рассмотрения этого вопроса на коллегии комитета в июле 2021 года коммерческая организация лишена статуса технопарка, а ее деятельность не признана инновационной. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело об уклонении субъектом хозяйствования от уплаты налогов по ч.2 ст.243 УК.

В надзорном ведомстве добавили, что деятельность субъектов инновационной инфраструктуры, законность и обоснованность использования ими налоговых льгот и преференций остаются в поле зрения органов прокуратуры.-0-