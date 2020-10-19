Неосторожность при курении могла стать причиной пожара под Сморгонью

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19 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб на пожаре жилого дома в Сморгонском районе, сообщили в БЕЛТА Гродненском областном управлении МЧС. Вечером 18 октября жительница деревни Клиденяты Сморгонского района сообщила в службу 101 о пожаре в соседском жилом доме. Подразделения спасателей незамедлительно направились к месту вызова. В одноэтажном деревянном строении было плотное задымление. Бойцы МЧС ликвидировали возгорание, не дав огню уничтожить жилище. Вызывавшая спасателей женщина рассказала, что почувствовала запах гари, когда возвращалась с автобусной остановки. Вскоре запах усилился. Она вышла во двор и увидела, что из окна соседнего дома идет дым. Женщина рассказала о ЧП односельчанке, они поспешили на помощь. Дверь в дом была не заперта, в задымленной прихожей на полу лежал мужчина. Женщины вынесли его на свежий воздух. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть 58-летнего мужчины. Огнем уничтожена кровать, повреждена стена, закопчены стены, потолок и имущество в жилой комнате. Предполагаемая причина возникновения пожара - неосторожность при курении.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!