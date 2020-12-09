Неосторожность при курении стала причиной пожара в Орше

Фото Витебского областного управления МЧС
9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше неосторожность при курении стала причиной пожара и гибели мужчины. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.
Спасателям 8 декабря в 18.15 поступило сообщение о пожаре дома по 2-му переулку Гомельскому в Орше. "Прибыв к месту, спасатели увидели плотное задымление в доме. Проникнув внутрь, работники МЧС обнаружили в комнате на полу без признаков жизни хозяина жилища (1944 г.р.). Чуть позже работниками скорой медицинской помощи констатирована смерть мужчины", - рассказали в МЧС.
Пожар ликвидировали спасатели, огнем в доме повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Проводится проверка.-0-