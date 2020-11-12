Непотушенная спичка обернулась для жителя Кореличского района уголовной ответственностью

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жителя Кореличского района привлекли к уголовной ответственности за небрежное обращение с огнем, вызвавшее пожар, в котором пострадала женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Вечером 14 октября 2019 года мужчина пытался осветить веранду своего дома спичками. Он бросал их на разбросанные ветошь и бумагу непотушенными. Через некоторое время в доме начался пожар. Пытаясь выбраться из огня, знакомая мужчины получила ожоги головы, лица, шеи, туловища и других частей тела. По заключению эксперта, полученные телесные повреждения относились к категории тяжких.

За несоблюдение норм пожарной безопасности государственный инспектор Кореличского района по пожарному надзору привлек мужчину к административной ответственности и оштрафовал на 1 базовую величину (1БВ - Br27). Кореличский РОВД решил отказать в возбуждении уголовного дела.

"Между тем в действиях мужчины усматривался состав преступления, предусмотренный ч.2 ст.304 (нарушение правил пожарной безопасности) УК. Прокуратура Гродненской области отменила постановление территориального РОВД и возбудила уголовное дело, а затем направила его для организации предварительного расследования в Кореличский районный отдел Следственного комитета", - сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Впоследствии суд признал 62-летнего жителя горпоселка Мир виновным. Решением суда ему назначено 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, мужчина пройдет принудительное лечение от алкоголизма.-0-