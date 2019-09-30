Непристегнутый водитель погиб в ДТП в Щучинском районе

30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Непристегнутый водитель погиб в аварии в Щучинском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Фото из VK-аккаунта ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Авария произошла днем 29 сентября на дороге Острино-Волковыск. Минивэн под управлением мужчины 1952 года рождения двигался в сторону Мостов. "Автомобиль зацепил обочину, после чего вылетел в кювет и перевернулся. Водитель от полученных травм погиб на месте", - рассказали в ГАИ.

Известно, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция во время дождливой погоды и туманов советует водителям снижать скорость. "Следует увеличить дистанцию до других машин, отказаться от резких маневров и не выезжать на встречную полосу. Входить в повороты нужно очень осторожно. Особенная внимательность требуется вблизи пешеходных переходов - люди, укрываясь от дождя под зонтами и капюшонами, переходя дорогу, могут не заметить приближающийся транспорт", - отметили в ГАИ.

"При проезде больших луж рекомендуется снижать скорость - может возникнуть эффект аквапланирования, то есть полностью потеряться контакт между колесами и дорожным покрытием", - подчеркнули в Госавтоинспекции. Пешеходам необходимо переходить дорогу исключительно в специально предусмотренных для этого местах и заранее убедившись, что автомобили остановились. -0-