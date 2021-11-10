Несовершеннолетние похищали велосипеды из подъездов в Витебске: расследование завершено

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о хищении велосипедов несовершеннолетними. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

"По данным следствия, 10 августа 2021 года двое несовершеннолетних парней похитили три велосипеда из подъездов многоквартирного дома в Витебске. Разместив объявления на торговой интернет-площадке Kufar, им удалось найти покупателя и продать один велосипед, а вырученные от продажи деньги потратить. В качестве покупателей двух других велосипедов выступили уже сотрудники милиции. Молодые люди были задержаны, все похищенные велосипеды изъяты и возвращены потерпевшим", - рассказали в УСК.

Установлено также, что 27 июня этого года 16-летний обвиняемый проник через незапертую дверь в квартиру своей знакомой и похитил имущество ее матери на сумму более Br850, среди которого мобильный телефон и изделия из серебра. Похищенное он принес в ломбард, однако принимать имущество отказались, и парень его выбросил.

Следователи допросили обвиняемых, потерпевших и свидетелей. Провели очные ставки и проверку показаний на месте, в ходе которой обвиняемый указал, где находилось похищенное им имущество и куда его выбросил.

По результатам расследования 16-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по ч.2 ст.205 (кража, совершенная с проникновением в жилище) и ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно, группой лиц) УК, 15-летнему парню - по ч.2 ст.205 (кража, совершенная группой лиц) УК. К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Хищение - умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью путем кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, растраты или модификации компьютерной информации. Согласно ст.27 УК уголовная ответственность за кражу (ст.205), грабеж (ст.206), разбой (ст.207), вымогательство (ст.208), хищение имущества путем модификации компьютерной информации (ст.212) наступает с 14 лет.

Следователи также обращают внимание граждан на необходимость принимать меры к сохранности имущества. "Не оставляйте без присмотра велосипеды в общественных местах, не храните их на лестничных площадках и в подъездах, используйте противоугонные средства и велосипедные замки, не покупайте велосипеды без документов", - добавили правоохранители.-0-