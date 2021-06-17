Несовершеннолетний угонщик из Ляховичского района получил два года ограничения свободы

17 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ляховичского района вынес обвинительный приговор по уголовному делу об угоне несовершеннолетним транспортного средства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказался местный житель 2005 года рождения. Ранее он не имел проблем с законом. Сейчас в вину подростку ставилось совершение преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.214 (неправомерное завладение транспортным средством и поездка на нем без цели хищения (угон), повторно) УК.

Установлено, что 18 марта обвиняемый без разрешения собственника поехал на автомобиле в райцентр. Через день, 20 марта, юный угонщик таким же образом повторил поездку, но во время движения не справился с управлением и столкнулся с бордюрным камнем.

Суд признал парня виновным по предъявленной статье УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-