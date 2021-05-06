Нетрезвого водителя такси задержали сотрудники ГАИ

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При несении службы по ул.Алеся Бачило сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска обратили внимание на автомобиль "Фольксваген" ("Яндекс.Такси"). Своей манерой езды иномарка выделялась из транспортного потока. Инспекторы остановили легковушку. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

За рулем находился 33-летний молодой человек, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения. Водитель пояснил, что, находясь дома, выпил с товарищем около 700 грамм водки. Когда алкоголь закончился, он решил съездить в ближайший магазин "за добавкой". Освидетельствование показало 1,8 промилле алкоголя в организме нарушителя.

Водитель отстранен от управления транспортным средством, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.

Уважаемые водители, если вы употребили спиртные напитки, ни при каких обстоятельствах не садитесь за руль. Пьяный за рулем - потенциальный убийца, который осознанно совершает преступление.

Уважаемые граждане, в ваших силах предотвратить беду! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом в милицию по телефону 102!-0-