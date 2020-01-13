Нетрезвый гомельчанин повредил топором электрощиток новогодней ели

13 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый гомельчанин несколько раз ударил топором по электрическому щитку новогодней ели в областном центре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Поздним вечером 12 января милиционер нес службу по охране общественного порядка по улице Ильича. Около входа в кинотеатр "Мир" он услышал стук, а на установленной рядом елке вдруг потухло освещение. "В это же время страж порядка заметил, что от дерева удаляется мужчина с топором в руках. Сотрудник милиции остановил его на месте происшествия и сообщил в Новобелицкий РОВД", - рассказали в УВД.

Задержанным оказался 39-летний гомельчанин.

Материалы проверки переданы в Гомельской городской отдел СК. Следователи дадут правовую оценку произошедшему.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома