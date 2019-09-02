Нетрезвый гомельчанин вез своих детей на школьную линейку

2 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Инспектор ГАИ задержал нетрезвого гомельчанина, который вез своих двух детей на школьную линейку, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Сегодня около 08.30 возле одной из школ областного центра сотрудник Госавтоинспекции заметил Mercedes, водитель которого вез двух школьников. При этом ни мужчина, ни дети ремнями безопасности пристегнуты не были. "После остановки транспортного средства, подойдя к мужчине, инспектор услышал стойкий запах алкоголя. Водителю было предложено проехать с сотрудником для прохождения процедуры освидетельствования. Ее результаты подтвердили: мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом содержание алкоголя превышало допустимую норму в два раза", - рассказали в отделении по агитации и пропаганде ГАИ области.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 18.16 КоАП Беларуси (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения), машина помещена на стоянку.-0-