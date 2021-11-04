4 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый могилевчанин избил санитара скорой помощи. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратился санитар одного из учреждений здравоохранения города. Он рассказал, что его избил незнакомец. 40-летний мужчина находился на службе, когда в машине скорой медицинской помощи пациент несколько раз беспричинно, из хулиганских побуждений ударил его", - рассказали в УВД.

Правоохранители выяснили, что драться в скорой помощи начал 57-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине стало плохо и родственники вызвали скорую помощь. Такое решение не понравилось мужчине, не желая ехать в больницу, он стал словесно препираться с медиками, а после избил одного из них.

В отношении могилевчанина возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".-0-