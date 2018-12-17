17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый пешеход попал под машину на трассе в Берестовицком районе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около половины десятого вечера 16 декабря на дороге Р78 Олекшицы - Волковыск - Ружаны - Пружаны. Пешеход, обозначенный световозращающими элементами, с велосипедом в руках стоял на проезжей части. Водитель "Сеата" избежать наезда не сумел. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

"56-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что пешеход неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения и не всегда при этом был трезв", - отметили в ГАИ.

По фату ДТП проводится проверка.-0-