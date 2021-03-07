Нетрезвый водитель маршрутки перевозил пассажиров в Минске

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска обратили внимание на маршрутный микроавтобус "Фольксваген", который двигался с пассажирами по ул.Долгобродской со значительным превышением скорости (на 29 км/ч), сообщает Telegram канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Во время беседы с водителем инспекторы ГАИ заподозрили, что мужчина нетрезв. Для проверки его доставили на освидетельствование, результаты которого подтвердили состояние алкогольного опьянения - концентрация паров спирта в выдыхаемом воздухе нарушителя составила 0,97 промилле.-0-