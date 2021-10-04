Незадекларированный товар на Br40 тыс. пытались ввезти в Беларусь из Франции

4 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" таможенники выявили факт незаконного перемещения на территорию ЕАЭС крупной партии незадекларированного товара, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Автопоезд DAF, принадлежащий польскому перевозчику, следовал из Франции. Согласно представленным к таможенному оформлению документам, в транспортном средстве перемещались эфиры целлюлозы, однокомпонентные клеи, грунт-концентрат, ножи, шпатели и шпатлевки. Однако в ходе таможенного досмотра было установлено, что в грузовом отсеке помимо задекларированного товара был и неучтенный.

В частности, сотрудники таможни обнаружили 48 емкостей с полиуретановым растворителем, около 2 т сырья для применения в лакокрасочной промышленности, а также 25 кг эфира целлюлозы. Стоимость незадекларированного товара составила более Br40 тыс. Таким образом перевозчик намеревался сэкономить на таможенных платежах свыше Br12 тыс.

Брестская таможня начала по факту административный процесс по ч.1 ст.15.5 КоАП (недекларирование либо представление недостоверных сведений). Санкция статьи предусматривает штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-