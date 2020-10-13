13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью в Барановичах разбили стекло в здании прокуратуры, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 12 октября неустановленные лица забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания Барановичской межрайонной прокуратуры. В результате противоправных действий было повреждено остекление окна.

В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, изымаются объекты и предметы, которые могут иметь отношение к произошедшему. Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Похожий случай произошел 8 октября в Минской области. Около 3.00 неизвестные лица повредили входную дверь в здание прокуратуры города Жодино. По данному факту также возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 Уголовного кодекса. Изъятые с места происшествия предметы отправлены на экспертизу, допрошены очевидцы произошедшего.

За 9 месяцев в стране зарегистрировано более 140 преступлений по ч.3 ст.339 УК. Следственный комитет обращает внимание граждан, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.-0-