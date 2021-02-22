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22 февраля 2021, 13:21

Новополочанину за нападение на сотрудниц отдела принудительного исполнения грозит до 5 лет тюрьмы

Скриншот из видео МВД
Скриншот из видео МВД

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке мужчина напал на сотрудниц отдела принудительного исполнения. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"Инцидент произошел 16 февраля около 17.00. Сотрудницы отдела принудительного исполнения, выполняя свои служебные полномочия, посетили по месту жительства 43-летнего новополочанина. Визит приставов вызвал у мужчины явное недовольство, а спустя некоторое время он и вовсе впал в ярость. Дебошир стал оскорблять сотрудниц, а затем стал их избивать. У одной из девушек он даже вырвал клок волос, а позже вытолкал обеих из квартиры", - рассказали в УВД.

Избитые приставы обратились за помощью в милицию. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники городского отдела внутренних дел. Мужчина заперся в своей квартире. Спасателями при помощи спецтехники дверь квартиры была вскрыта, а сотрудники милиции задержали виновника инцидента. Выяснилось, что ранее судимый новополочанин в момент конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 ("насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг") Уголовного кодекса. Ему грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Правоохранители отметили, что за прошлый год за подобное нарушение закона в Витебской области было возбуждено 23 уголовных дела.-0-

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