7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обрез винтовки и патроны изъяты у жителя Борисовского района. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Незарегистрированное нарезное огнестрельное оружие и патроны обнаружили правоохранители в рамках специального комплексного мероприятия "Арсенал" в деревне Рубленники Борисовского района. В ходе совместного рейда с Борисовской межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь сотрудники милиции изъяли обрез винтовки под патрон калибра 5,6 мм, 41 малокалиберный патрон, 2 снаряженных патрона 12 калибра к гладкоствольному охотничьему огнестрельному оружию и 12 патронов 16 калибра. Изъятое принадлежит 57-летнему местному жителю", - рассказали в УВД.

В ходе предварительного разбирательства владелец незаконного арсенала пояснил, что оружие и боеприпасы ему достались после смерти отца. Мужчина восстановил их и привел в пригодное для стрельбы состояние. К слову, сельчанин никогда не являлся владельцем зарегистрированного гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия.

В отношении мужчины составлен административный протокол. Проводится проверка, назначена баллистическая экспертиза.-0-