Обвиняемая передала бывшему главному архитектору Минска $4 тыс. и спиртное

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель, которая проходит обвиняемой по делу бывшего главного архитектора Минска, передала ему $4 тыс. и ром. Такую информацию озвучила государственный обвинитель в суде Заводского района Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

За благоприятное решение вопросов, как следует из обвинения, женщина передала пакет с деньгами в размере $4 тыс., бутылку рома, чай, специи, приправы, черный перец, тюбик с кремом, то есть материальные ценности на общую сумму не менее Br8530. В день передачи взятки она и была задержана.

Свою вину женщина не признает.

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Суд приостановил производство по делу в отношении бывшего главного архитектора Минска Суд Заводского района Минска принял решение приостановить производство по уголовному делу о взяточничестве в отношении бывшего председателя комитета и градостроительства Мингорисполкома.