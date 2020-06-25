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25 июня 2020, 22:19

Обвиняемого в краже Br114 тыс. из машины столбцовского предпринимателя приговорили к 4 годам колонии

Фото из архива
Фото из архива

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Столбцовского района рассмотрел уголовное дело о краже в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Обвиняемый признан виновным в краже в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Вместе с тем по амнистии он освобожден от назначенного наказания на 1 год. Также судом ему назначен штраф в размере 200 БВ (1 БВ - Br27).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

По информации пресс-службы суда, обвиняемый через незапертую дверь проник в салон автомобиля BMW Х6, из которого похитил более Br114 тыс.

Ранее в МВД сообщили, что автомобиль принадлежит предпринимателю из Столбцов. Он обратился в местный РОВД и рассказал, что в ночь на 22 февраля неизвестные украли из его авто крупную сумму. Следователи выяснили, что владелец автомобиля приехал домой из Минска и припарковался во дворе. Деньги остались в салоне авто, большая их часть была в пакете, меньшая - в сумке.

Злоумышленник воспользовался тем, что машина была незапертой. Он забрал найденный пакет и больше ничего не искал, поэтому сумка с меньшей суммой денег осталась нетронутой. На след предполагаемого злоумышленника оперативникам удалось выйти в течение суток. 40-летнего жителя Фаниполя задержали утром 23 февраля по месту жительства. В его личном автомобиле были обнаружены украденные деньги, а также пистолет, балаклава и металлическая палка.-0-

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