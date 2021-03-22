Обвиняемый в изнасиловании минчанин почти 14 лет скрывался от следствия

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску расследуется уголовное дело об изнасиловании и грабеже, совершенном в 2007 году в отношении гражданки Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"Согласно материалам уголовного дела, ночью 15 сентября 2007 года неизвестный, находясь на территории Фрунзенского района столицы, совершил половое сношение с женщиной вопреки ее воле, а также открыто похитил находящиеся при ней денежные средства и мобильный телефон. Правоохранителями велась кропотливая работа по установлению личности подозреваемого. Спустя несколько дней нападавший был установлен, им оказался минчанин 1982 года рождения. Узнав о возбуждении уголовного дела, он скрылся от органа уголовного преследования. Мужчине заочно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 166 и ч. 2 ст. 206 УК и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Минчанин был объявлен в международный розыск", - рассказали в СК.

Работа по уголовному делу не прекращалась как следственными органами, так и подразделениями криминальной милиции. Следствием отрабатывались возможные связи разыскиваемого из числа близких родственников и знакомых, установлены электронные почтовые адреса, которыми он мог пользоваться, а также проведено множество иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление местонахождения мужчины.

В результате следственным путем был установлен возможный адрес его местожительства на территории Москвы. Указанная информация оперативно была передана в ГУВД Мингорисполкома для проверки. 18 марта разыскиваемый был задержан по установленному следователями адресу.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Беларусь для привлечения его к уголовной ответственности.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-