Очередных закладчиков психотропов задержали под Могилевом

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Могилевом задержаны двое мужчин, подозреваемых в закладке синтетических наркотиков. Подробности в своем Telegram-канале публикует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Спецоперацию по изобличению двоих жителей Бобруйска 26 и 30 лет провел могилевский наркоконтроль. Мужчин задержали 13 сентября с поличным, когда они раскладывали в тайниках мефедрон. В квартире "минеров" обнаружили аналогичное вещество. Всего около 400 г.
"Подельники работали на виртуальный наркомаркет около месяца: привозили крупные партии психотропа из соседней области, фасовали его на мелкие дозы и делали закладки на территории области", - сказано в сообщении.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-