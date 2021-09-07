Ограничение свободы и крупные штрафы: суд в Пружанах огласил приговор по делу о коррупции

7 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Пружанского района огласил приговор по уголовному делу о коррупции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Перед судом предстали трое фигурантов. Самый старший из них - 1969 года рождения - работал менеджером в отделе региональных продаж частной компании. В этом марте он передал Br100 ведущему ветврачу ОАО "Селекционно-гибридного центра "Западный". Взятка предназначалась для получения преимуществ при закупках ветпрепаратов. А в мае менеджер встретился с главным ветеринарным врачом в ОАО "Отечество" и передал ему Br1,9 тыс. взятки.

Суд признал старшего фигуранта виновным по ч.1 и ч.2 ст.431 (дача взятки) УК. Он приговорен к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Мужчине придется заплатить 600 базовых величин штрафа на сумму Br17,4 тыс.

Ветврача признали виновным по ч.1 ст.430 (получение взятки) УК. По приговору суда он получил два с половиной года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также он на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Его коллега из "Отечества" получил более суровое наказание. Он также осужден по ч.1 ст.430 УК. Мужчина приговорен к трем годам ограничения свободы и на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Кроме того, ему нужно выплатить 400 базовых величин штрафа на сумму Br11,6 тыс.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-