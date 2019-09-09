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09 сентября 2019, 18:01

Около 300 краж велосипедов зарегистрировано в Гомельской области за 8 месяцев

Фото из архива
Фото из архива

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 300 краж велосипедов зарегистрировано в Гомельской области за 8 месяцев 2019 года, сообщили БЕЛТА в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество немного выросло. Сохраняется тенденция и с приходом осени. По мнению правоохранителей, основная причина - беспечность владельцев. Зачастую заявлением в милицию заканчивается пятиминутная парковка велосипеда у магазина или подъезда.

Так, в Советском районе Гомеля 24-летний парень оставил STELS 410 около дома по улице Энгельса. Часом позже он не обнаружил велосипед на прежнем месте. Попытался найти его самостоятельно, но безрезультатно. Через несколько дней обратился в милицию. В тот же день двухколесное транспортное средство было обнаружено.

В субботу, 7 сентября, в Житковичах бармен кафе-бара оставила "Аист" в гардеробе заведения. "Пока женщина обслуживала проходившую там свадьбу, кто-то укатил ее имущество. Почти в час ночи с сообщением о краже она обратилась в Житковичский РОВД. В 7 утра был задержан 34-летний местный житель, который ехал на том самом велосипеде", - рассказали в УВД. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.205 (кража) УК.

Заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома Анатолий Васильев подчеркнул, что граждане достаточно информированы о необходимости беречь свое имущество и мерах по защите велосипедов. Однако, надеясь на авось, ничего не предпринимают. В числе основных рекомендаций для предотвращения краж - постановка двухколесных ТС на учет в ОВД. Также в дальнейшем эта мера поможет отыскать и возвратить законному владельцу похищенное имущество. "Единственный гарантированный способ защиты от кражи - не оставлять велосипед без присмотра. Различные замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути вора", - заявил он.

Если велосипед приходится оставлять (даже на минуту), его нужно обязательно пристегнуть велозамком. Желательно это делать в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости. По возможности нужно парковать велосипед так, чтобы он оставался на виду. Не помешает забирать с собой все быстросъемное оборудование: велокомпьютер, освещение, насос, флягу.

Важно также хранить документы, полученные в магазине при покупке велосипеда. А приобретая его без документов, велик риск стать хозяином краденого. "Если документов на ваш велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы (обычно он выбит снизу на кареточном узле рамы). Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком в профиль. Постарайтесь запомнить его особые приметы - "неродные" детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае кражи эти меры значительно помогут в поиске и станут решающими для доказательства вашего права собственности", - пояснил заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома.-0-

Теги
велосипед Гомельская область кража МВД
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