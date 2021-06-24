Около 500 бутылок с контрафактным алкоголем изъяли в Могилеве и Могилевском районе

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 24 июня 2021
Минск Малооблачно +33°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:06 РЕПОРТАЖ: Фонтаны, квас, мороженое - как минчане спасаются от жары Регионы
12:02 Сенатор: происходящее вокруг Беларуси - это проверка нашего народа на прочность Политика
11:53 "Мы прошли этот этап" - Лукашенко поручил больше не расширять работу СЭЗ в Беларуси Президент
11:51 В Витебской области задержали трех подростков за распространение наркотиков Происшествия
11:47 Антон Чичкан признан лучшим игроком 13-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
11:43 Точки роста и грамотная стратегия - Лукашенко обозначил акценты в развитии небольших районов Президент
11:42 Лукашенко: Гродненская область справедливо считается одним из лучших регионов страны Президент
11:42 Около 500 бутылок с контрафактным алкоголем изъяли в Могилеве и Могилевском районе Происшествия
11:34 Генпрокуратура: в действиях отдельных политиков Латвии наблюдается преемственность взглядов нацистских преступников Общество
11:29 В Витебске в 2021 году построят первые одноквартирные электродома для нуждающихся Регионы
11:26 Генпрокуратура: представители самопровозглашенной ЛНР по поводу следственных действий с Протасевичем не обращались Общество
11:24 "Порядок наведем здесь" - Лукашенко незапланированно посетил Свислочскую сельхозтехнику и хлебопекарню Президент
11:23 В Осиповичском районе от удара током погиб ребенок Происшествия
11:14 В Воложинском районе утонула 9-летняя девочка - СК проводит проверку Происшествия
11:11 Футболистки "Минска" и "Динамо-БГУФК" вышли в финал Кубка Беларуси Спорт
11:10 Лидчанка получила 2,5 года "химии" за призывы к противоправным действиям Происшествия
11:06 Сформированная модель белорусского государства эффективна и устойчива - Миклашевич Общество
11:00 В регионах России значительно увеличились темпы вакцинации от коронавируса В мире
10:58 Преамбулу Конституции предлагается дополнить положениями о сохранении нацсамобытности Общество
10:53 Швед об уголовном деле против главы МИД Латвии и мэра Риги: состав преступления очевиден Общество
10:51 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Австралии В мире
10:51 ФОТОФАКТ: Анастасия Чернявская - лауреат звания "Витебчанин года - 2021" Регионы
10:44 Температурные рекорды обновлены 23 июня почти по всей Брестской области Регионы
10:42 Лукашенко обещал "Кроноспану" поддержку в строительстве мебельной фабрики Президент
10:36 Генпрокуратура направит в Латвию запрос об оказании правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев Общество
10:32 В Гомельской области авто сбили двух пешеходов Происшествия
10:31 Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 91 районе Беларуси Общество
10:21 В Литве мигранты устроили бунт - пограничники применили слезоточивый газ В мире
10:20 Беларусь не получала от стран ЕС ответы на запросы о выдаче Тихановской, Цепкало и Латушко - генпрокурор Политика
10:16 БГУ представит научные разработки на Евразийском ортопедическом форуме в Москве Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
24 июня 2021, 11:42

Около 500 бутылок с контрафактным алкоголем изъяли в Могилеве и Могилевском районе

Скриншот из видео УВД Могилевского облисполкома
Скриншот из видео УВД Могилевского облисполкома

24 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около полутысячи бутылок с алкоголем без акцизов и сопроводительных документов изъяли правоохранители в торговых объектах по ул.Краснозвездной в Могилеве и на станции "Голынец" в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями областного центра совместно с представителями Ленинского (г.Могилева) отдела Департамента охраны в указанных магазинах выявили факт хранения и реализации без документов, подтверждающих легальность приобретения, 498 бутылок алкогольной продукции, общий объем которых составил почти 270 л. Стоимость обнаруженной продукции составила более Br1,2 тыс.", - отметили в УВД.

Юридическому лицу грозит привлечение к административной ответственности и штрафы от 200 до 500 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.

Как отметили в управлении по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома, с начала 2021 года сотрудники ОВД области изъяли из незаконного оборота почти 2 тыс. л спиртосодержащей жидкости - фальсифицированной алкогольной продукции. Общая стоимость изъятой продукции составила почти Br50 тыс.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
алкоголь МВД Могилев
Новости рубрики Происшествия
Фото УВД Витебского облисполкома В Витебской области задержали трех подростков за распространение наркотиков
Фото СК В Осиповичском районе от удара током погиб ребенок
Фото СК В Воложинском районе утонула 9-летняя девочка - СК проводит проверку
Фото из архива Лидчанка получила 2,5 года "химии" за призывы к противоправным действиям
Фото УВД Гомельского облисполкома В Гомельской области авто сбили двух пешеходов
Фото из архива В Гомельской и Минской областях за сутки утонули 3 ребенка
Главное
Во время совещания Точки роста и грамотная стратегия - Лукашенко обозначил акценты в развитии небольших районов
Лукашенко: западные санкции - это их бессилие, и мы им это покажем
Преамбулу Конституции предлагается дополнить положениями о сохранении нацсамобытности
Недвижимость в цене: рост стоимости - вопрос времени
Топ-новости
Лукашенко посещает Свислочский район, в центре внимания - стратегия развития Гродненской области
Генпрокуратура направит в Латвию запрос об оказании правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев
Фестиваль "Вытокі" открывается в Мозыре
РЕПОРТАЖ: Фонтаны, квас, мороженое - как минчане спасаются от жары
Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 91 районе Беларуси
Дзермант: Европа вновь стала на путь экспансии на Восток
Беларусь не получала от стран ЕС ответы на запросы о выдаче Тихановской, Цепкало и Латушко - генпрокурор
Электроснабжение в Могилевской и Витебской областях полностью восстановлено
Свежий взгляд на любимый город! Участвуйте в конкурсе "Моя Дана" и выигрывайте денежные призы!
Мы выстоим в память о наших дедах и прадедах, которые спасли мир от коричневой чумы - мнение
Хренин: пандемия работает на создание в мире системы управляемого хаоса
Гайдукевич: выступление Президента в Бресте - это честный ответ народа тем, кто принимает санкции
За сутки в Беларуси зарегистрированы 802 пациента с COVID-19, выписаны 805
Белорусские баскетболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы
Снопков: мы благодарны Китаю за решительную позицию против односторонних санкций ЕС в отношении Беларуси
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.