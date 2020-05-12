12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 700 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"На большей части территории страны за последнее время прошли дожди. Но в тех районах, где осадков не было, сохраняется пожароопасная обстановка. Только за последние сутки случилось 18 возгораний в лесном фонде общей площадью 23,8 га. Всего с начала года зафиксировано уже около 700 пожаров на площади свыше 6 тыс. га", - сказали в пресс-службе.

Запреты на посещение лесов на данный момент действуют в четырех районах Беларуси: Пуховичском Минской области и трех районах Гомельской (Житковичском, Лельчицком и Мозырском). Ограничения уже сняли на всей территории Гродненской, Могилевской, Брестской и Витебской областей. Запреты будут сняты и в оставшихся районах, когда обстановка стабилизируется.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничительные меры вводятся в случае установления высокого класса пожарной опасности. Главная цель запретов на посещение лесов - обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или наложение штрафа до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-