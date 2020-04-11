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11 апреля 2020, 09:26

Около сотни снарядов нашли в Витебском районе

Фото УВД Витебского облисполкома
Фото УВД Витебского облисполкома

11 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 100 боеприпасов нашли в Витебском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Снаряды времен Великой Отечественной войны были обнаружены 9 апреля. Так, днем в лесу возле агрогородка Копти прибывшая по сигналу группа разминирования в/ч 5524 нашла 68 минометных мин калибра 50 мм, шесть артиллерийских снарядов калибра 45 мм, а также гранату РГД-33 и 76 артиллерийских взрывателей. Спустя несколько часов в этом же лесу, но уже в районе деревни Косачи саперы достали из земли еще семь минометных мин калибра 81 мм и три артиллерийских снаряда.

Все боеприпасы обезврежены.

В УВД напоминают о необходимости проявлять повышенную осторожность при обнаружении подозрительных предметов. Особенно много боеприпасов времен войны находят на полях в период весенних полевых работ и в лесах с открытием сезона их посещений.-0-

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