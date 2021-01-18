Опасную детскую одежду выявили в продаже в Гродненской области

18 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Опасную детскую одежду импортного производства выявили в продаже в Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госназдора города Лиды Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Одежду во время проверки выявили в одном из торговых объектов Ошмян. Не исключено, что она могла реализовываться и в других местах.

"Многие материалы, которые применяются для пошива одежды и обуви, на самом деле представляют серьезную угрозу для здоровья. Для удешевления недобросовестные производители используют при производстве одежды ткани низкого качества. Серьезность последствий варьируется от обычного дискомфорта или раздражения до тяжелой аллергии. Обязательные для применения и исполнения требования к продукции легкой промышленности изложены в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", а для детской одежды - в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", - рассказали в отделе госнадзора.

В частности, при испытаниях в аккредитованной лаборатории выяснилось, что детские брюки ВОNITO не соответствовали требованиям техрегламента по показателю гигроскопичности. Он составил 1% при норме не менее 6%. Также небезопасным по этому показателю (2,9% при норме не менее 8%) оказалась детская блузка Ubang.

А на маркировке детских лосин UP BABY и пиджака САСА была указана недостоверная информация. В первом случае вместо заявленных в составе 80% хлопка было почти 97% вискозы. Пиджак, в составе сырья которого производитель указал 100% хлопка, был изготовлен из полиэстера.

По результатам проверки товары, не соответствующие установленным требованиям, запрещены к реализации. Действие сертификатов соответствия для них в Беларуси прекращено.-0-