Опасные химвещества попали в мусоровоз в Минске

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В контейнер мусоровоза в Минске попали опасные вещества, из-за чего в нем началась химическая реакция. На место происшествия вызывали спасателей. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.
Сообщение о том, что на ул. Филимонова из мусоровоза идет желто-оранжевый дым, поступило в МЧС после полудня 28 декабря. По прибытии к месту вызова спасатели установили, что в кузове грузовика происходит химическая реакция с выделением тепла и дыма. "Работники МЧС оградили место происшествия, - рассказали в МЧС. - Территория, на которой произошла ситуация, и кузов автомобиля были обработаны для нейтрализации действия химических веществ. Химические вещества были отделены от мусора, помещены в пластиковую тару для дальнейшей транспортировки к месту временного хранения".
Заражения воздуха и почвы не зафиксировано. Пострадавших нет.-0-
Фото Минского городского УМЧС
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