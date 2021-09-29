29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники УВД Миноблисполкома задержали группу автоворов из-под Молодечно. Об этом в своем Telegram-канале информирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"С начала сентября на территории Минской и Гродненской областей была совершена серия угонов и краж из автомобилей. Неизвестные успели отметиться в Ошмянах, Сморгони, Логойске, Смолевичах, Жодино, Борисове, Дзержинске, Мяделе, Молодечно, Минске и Минском районе. На днях оперативники уголовного розыска УВД Миноблисполкома задержали злоумышленников", - говорится в сообщении.

В МВД рассказали, что ими оказались трое жителей Молодечненского района в возрасте от 18 до 23 лет. Все ранее судимы за кражи из авто. "В этот раз фигуранты решили минимизировать риск быть пойманными: отправлялись на дело в перчатках и масках, выключали мобильные телефоны. Населенный пункт выбирали непосредственно перед вылазкой и подальше от своего места жительства. Преступления совершали глубокой ночью, передвигаясь на БМВ одного из них", - пояснили в ведомстве.

Из салонов и багажников вскрытых авто похищались ценные вещи, магнитолы и акустика, инструменты, топливо и аккумуляторы. Добычу сбывали через друзей и знакомых, вырученные деньги за несколько дней спускали на алкоголь, после чего снова отправлялись на промысел.

"Если автомобиль жертвы удавалось завести, ради забавы угоняли его, сменяя друг друга за рулем. Накатавшись, разбивали машину, специально врезаясь на ней в различные препятствия или "прыгая" по выбоинам и канавам. Затем просто бросали. Однажды преступное трио угнало близнеца своего БМВ. В безлюдном месте сняли нужные детали, подожгли, а затем столкнули в канал", - рассказали в министерстве.

Сыщики установили связи задержанных со скупщиками краденого. Часть похищенного изъята, продолжаются проверочные мероприятия. Сегодня известно минимум о 5 угонах и 30 кражах из автомобилей, совершенных фигурантами. В отношении них следователи возбудили уголовные дела.-0-