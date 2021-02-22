Организатор крупной финансовой пирамиды в Гродно объявлен в розыск

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыск объявлен мужчина, организовавший крупную финансовую пирамиду в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, 33-летний житель Гродно весной 2014 года учредил две микрофинансовые организации. Клиентам предлагали вносить денежные средства под большой процент. На протяжении нескольких лет мужчина получал от местных жителей деньги, однако обязательства свои исполнял не в полном объеме. В конце января 2020 года директор заявил о банкротстве фирм. В ходе расследования уголовного дела установлены более 40 обманутых граждан. Общая сумма ущерба составляет более Br900 тыс.", - рассказали в СК.

Действия мужчины квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. В настоящее время он скрывается от органа предварительного расследования и объявлен в розыск.

"Если вы обладаете информацией о месте нахождения мужчины, просим сообщить об этом по телефонам оперативно-дежурной службы УСК по Гродненской области 8 (0152) 72-40-40 и 8 (33) 621-15-35 (круглосуточно)", - отметили в ведомстве.-0-