7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторов и участников несанкционированного митинга задержали в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В настоящий момент сотрудниками милиции задержаны организаторы и активные участники несанкционированного мероприятия. В отношении них ведется административный процесс", - проинформировали в ГУВД.

Некоторые граждане при задержании оказывали неповиновение законному требованию правоохранитей, тем самым препятствовали их работе.

"Устанавливаются иные лица, которые также приняли участие в несанкционированном митинге", - добавили в милиции.-0-