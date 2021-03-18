18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осквернен костел в Новолукомле - вандалов задержали по горячим следам. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в Чашникский РОВД обратился служитель костела в Новолукомле: ночью двое парней сломали замки в храме, забрались внутрь и оставили там оскорбительную надпись. Священник застал нарушителей на месте преступления, однако те смогли скрыться", - рассказали в МВД.

Позже выяснилось, что неизвестные разрисовали стены подъездов многоквартирных домов, а также городской памятник Герою Советского Союза Федору Озмителю.

Милиционеры за несколько часов установили причастных к выходке лиц: 20-летнего местного жителя и его приятеля из Минска, которые накануне выпивали. Во время застолья хозяин квартиры вспомнил о купленных в России баллончиках с краской и предложил взять их на ночную прогулку.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.-0-