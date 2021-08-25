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25 августа 2021, 13:53

Остановился поправить груз - в Минской области в ДТП погиб водитель, пассажир травмирован

Фото из архива
Фото из архива
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в ДТП погиб водитель, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Сегодня около 10.30 на 39-м км автодороги Минск - Молодечно - Нарочь водитель 1987 года рождения, житель Молодечно, управляя автомобилем "Лада Веста" с прицепом, остановился на асфальтированной обочине по ходу движения транспортных средств, чтобы поправить перевозимый груз. Вместе с ним из автомобиля вышел пассажир 1990 года рождения, житель Солигорска, чтобы ему помочь. Когда двое мужчин находились возле прицепа, в прицеп въехал водитель 1971 года рождения на автомобиле "Лада Ларгус", - рассказали в ГАИ.

Водитель "Лады Веста" погиб на месте происшествия, пассажир с тяжелыми травмами доставлен в медицинское учреждение.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ.-0-

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