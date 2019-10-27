27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Падение мотоциклиста на МКАД спровоцировало ДТП с тремя легковушками, сообщила БЕЛТА со ссылкой на информацию старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко.

Авария произошла сегодня около 14.05 в районе 27-го км МКАД. При движении со стороны улицы Громова в направлении проспекта Дзержинского в первой полосе произошло падение мотоциклиста. В итоге мотоцикл вылетел в третью полосу, а мотоциклист получил травмы различной степени тяжести.

Чтобы не наехать на мотоцикл, водитель в третьей полосе принял меры экстренного торможения. В результате из-за несоблюдения дистанции произошло ДТП с участием трех легковых авто. Машины получили механические повреждения, пострадавших нет.

На месте работают сотрудники ГАИ, представитель Следственного комитета и специалист управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску.-0-