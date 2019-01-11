Пара в Минске пыталась силой вернуть долг

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводской (г. Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о вымогательстве, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, в октябре 2018 года 30-летний мужчина по просьбе своего знакомого обратился к его должнику, чтобы вернуть деньги. "Фигурант вместе с 26-летней подругой 14 октября встретился с должником около одного из столичных супермаркетов на улице Уборевича, однако договориться не удалось. Тогда молодые люди забрали мобильный телефон и, угрожая, затолкали должника в автомобиль, - рассказали в СК. - Приехав в гараж, который принадлежит девушке, пытались затащить мужчину в подвал гаража. Затем они позвонили его матери и потребовали передать им авто стоимостью более Br7 тыс., при этом неоднократно высказывали угрозы в адрес ее сына". Получив отказ в выполнении своих требований, они оставили должника около гаража и уехали.

Следователем допрошены все фигуранты дела, изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, проведен обыск по месту жительства обвиняемых, наложен арест на их имущество. Действия пары квалифицированы по ч. 1 ст. 183 УК (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 206 УК (грабеж), ч. 2 ст. 208 УК (вымогательство). Обвиняемый находится под стражей, его подруга - под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-