Паре из Борисова грозит тюремный срок за кражу посуды у соседей в общежитии

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паре из Борисова грозит до 4 лет лишения свободы за кражу посуды у соседей в общежитии. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"На днях в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД за помощью обратились четыре заявителя. Из шкафа общей кухни в общежитии неизвестные ночью украли их кухонную утварь. Пропала исключительно металлическая посуда: сковороды, утятницы и кастрюли. Прибывшие на место правоохранители провели покомнатный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. Вскоре личности подозреваемых были установлены - ими оказались 33-летний борисовчанин и его 30-летняя спутница. В биографии мужчины, к слову, это не первая подобная кража", - рассказали в УВД.

Криминальный дуэт признался в содеянном, пояснив, что в тот день они пришли в гости в общежитие к своему знакомому для совместного распития спиртного. Однако алкоголь быстро закончился, а денег для продолжения банкета ни у кого не было. Вот гости и решились на кражу посуды. Похищенное парочка сразу же отнесла на один из заготовительных пунктов города. Им удалось заработать Br15, которые в этот же день спустили на спиртное.

В отношении борисовчан возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.-0-