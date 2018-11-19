Парень в Гродно несколько раз пытался разменять фальшивки

19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно несколько раз пытался разменять напечатанные на принтере фальшивые купюры. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В ноябре в Гродно были зафиксированы три случая обнаружения фальшивых купюр. Все они были схожи: к пострадавшим подходил молодой человек и просил разменять Br100. "3 ноября он обратился к индивидуальному предпринимателю на рынке "Южном". Женщина согласилась, она передала неизвестному деньги для размена, а тот бросил фальшивую купюру и поспешил скрыться", - рассказали в милиции. Спустя несколько дней он также разменял деньги в табачном киоске. Вскоре еще раз попытался провернуть такую схему, однако вызвал у продавца подозрения. Выхватил у нее деньги и убежал.

"К поиску подключились сотрудники милиции. В поле зрения правоохранителей попал молодой человек 1997 года рождения. Он уже имел проблемы с законом, а теперь нигде не работает. У подозреваемого было обнаружено 6 купюр одного номинала и с единым серийным номером", - отметили в пресс-службе. Дома у него нашли 6 листов бумаги формата А4, на которых были нанесены изображения купюр в Br100. Принтер, на котором он печатал фальшивки, подозреваемый приобрел на одном из сайтов.

Сейчас подозреваемый задержан, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, а также следственные действия. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями просят граждан быть бдительными при операциях с наличными, необходимо учитывать, что основная масса фальшивок сбывается на рынках, в магазинах, а также при совершении незаконных сделок с иностранной валютой.-0-