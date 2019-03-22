Парень в Ушачском районе закидал дом пенсионерки петардами

22 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В агрогородке Ореховно Ушачского района парень из мести закидал ночью дом сельчанки петардами, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Молодой человек - житель агрогородка вместе с другом отлично провел вечер, затем захотелось продолжения банкета. Однако ни денег, ни алкоголя на тот момент уже не было. Чтобы решить проблему, они обратились к местной пенсионерке 1957 года рождения. Женщина отказалась открыть дверь. И тогда главный инициатор праздника решил отомстить: поместил в раму окна петарду и поджег ее. В выбитое окно кинул еще несколько.

За помощью женщина обратилась в милицию. После разбирательства в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК Беларуси.-0-