Минчанин распылил баллончик в лицо мужчине из-за замечания о курении в подъезде

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин распылил газовый баллончик в лицо мужчине из-за замечания о курении в подъезде. Московским (Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК (особо злостное хулиганство), сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Инцидент произошел 13 марта на лестничной площадке одного из домов по улице Гурского. "По данным следствия, около 20.00 неустановленный человек в ответ на замечание мужчины о курении в подъезде распылил ему в лицо газ из газового баллончика. Сотрудниками милиции 20 марта в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый", - проинформировали в СК.
По месту жительства задержанного проведен обыск, проводятся неотложные следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.-0-
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