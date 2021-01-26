Парень за ночь пытался угнать три машины в Хойникском районе

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель агрогородка Глинище Хойникского района за одну ночь пытался угнать три машины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В ночь на 23 января 18-летний парень выпивал в гаражах с товарищами. По дороге домой в одном из дворов увидел "Рено". Двери автомобиля оказались незапертыми, а в багажнике нашлись ключи от замка зажигания. Молодой человек попытался завести машину - не получилось. Когда сел аккумулятор, парень решил завести автомобиль с "толкача". Выкатил со двора и несколько раз пытался съехать с небольшой горки. Вновь безрезультатно. В итоге парень бросил автомобиль на обочине.

В другом месте ему удалось проникнуть в гараж сельчанина, где стояли два "Фольксвагена". Ключи были внутри автомобилей. Однако ни один автомобиль не завелся, и парень вновь решил попробовать вариант с "толкача". Выруливая из гаража, молодой человек врезался автомобилем в край ворот.

Утром в Хойникский РОВД от владельцев авто поступили сообщения о произошедшем. Оперативники уголовного розыска быстро нашли злоумышленника по следам на снегу. Из машин парень забрал небольшую сумму денег, флешку и даже елочку-ароматизатор.

В УВД добавили, что молодой человек уже был судим за кражу. Следователи дают правовую оценку действиям сельчанина.-0-