Парня приговорили к 2 годам ограничения свободы за насилие над женщиной, срезавшей ленточки во дворе

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска вынес приговор по уголовному делу о хулиганстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Как следует из информации пресс-службы, молодой человек 12 сентября применил насилие в отношении женщины, которая срезала белые и красные ленты, развешанные на ограждающих перилах у одного из жилых домов в Минске, и складывала их в полиэтиленовый пакет. Потерпевшая получила телесные повреждения, "не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности".

По словам женщины, в ходе инцидента ей вывернули руку, из-за чего она получила растяжение, пришлось обращаться к травматологу. Видео, снятое сестрой потерпевшей, показали в эфире телеканала ОНТ.

Судом обвиняемый признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия, и приговорен к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей в размере Br250.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-